ЗСУ ліквідували 56 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили успішні кількісні та технічні операції проти окупантів на Покровському напрямку.
- Під час 187 бойових зіткнень ворог зазнав великих втрат у техніці та солдатах.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту
Оперативна інформація станом на 22:00 13.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6392 дрони-камікадзе та здійснив 2638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне.
Два боєзіткнення тривають до цього часу.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 14 — поранено.
Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.
