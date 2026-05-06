ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Головні тези:

  • Протягом доби ЗСУ здійснили успішну операцію по знешкодженню майже 70 окупантів на Покровському напрямку.
  • На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, при цьому Покровський напрямок залишається найгарячішим.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 06.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів — скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 25 — поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та три укриття противника.

Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 10 укриттів противника, чотири гармати та один пункт управління БпЛА.

Знищено або подавлено 200 БпЛА різних типів.

