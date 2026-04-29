ЗСУ ліквідували 55 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували 55 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Від початку цієї доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Протягом доби на Покровському напрямку ліквідовано 55 окупантів та поранено 10.
  • Загалом ворожа армія здійснила 31 атаку в районах декількох населених пунктів.
  • Російські окупанти намагалися просунутися у бік ряду населених пунктів, що призвело до тривання бойових дій.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 29 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 29.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару — застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.

Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 10 — поранено.

Знищено:

  • три одиниці автомобільної техніки,

  • дві одиниці спеціальної техніки.

Пошкоджено одну гармату, п’ять одиниць автомобільної техніки та 68 укриттів ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів.

