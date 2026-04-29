ЗСУ ліквідували 55 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Від початку цієї доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Протягом доби на Покровському напрямку ліквідовано 55 окупантів та поранено 10.
- Загалом ворожа армія здійснила 31 атаку в районах декількох населених пунктів.
- Російські окупанти намагалися просунутися у бік ряду населених пунктів, що призвело до тривання бойових дій.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 29 квітня
Оперативна інформація станом на 22:00 29.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару — застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.
Одне боєзіткнення триває дотепер.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 10 — поранено.
Знищено:
три одиниці автомобільної техніки,
дві одиниці спеціальної техніки.
Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів.
Більше по темі
