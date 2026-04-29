ЗСУ ліквідували 55 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Від початку цієї доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 29 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 29.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару — застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.

Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 10 — поранено.

Знищено:

три одиниці автомобільної техніки,

дві одиниці спеціальної техніки.

Пошкоджено одну гармату, п'ять одиниць автомобільної техніки та 68 укриттів ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів.