Ситуація на фронті — ЗСУ ліквідували 59 окупантів на Покровському напрямку
Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 204 бойові зіткнення.

Головні тези:

  • У зоні військових дій на фронті відзначено 204 бойові зіткнення з російськими окупантами.
  • ЗСУ успішно відбили 13 штурмів окупантів на Лиманському напрямку.
  • У результаті 54 атак на Покровському напрямку ліквідовано 59 окупантів та ушкоджено техніку ворога.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронта 24 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 24.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 50 авіаційних ударів — скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3649 дронів–камікадзе та здійснив 1776 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 59 окупантів та 28 — поранено.

Знищено одну одиницю автомобільної техніки противника. Також ушкоджено пункт управління БпЛА ворога, 92 укриття, вісім одиниць автомобільної техніки.

Знищено або подавлено 118 БпЛА різних типів.

Більше по темі

Костянтинівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
ЗСУ ліквідували понад 70 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували 65 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
