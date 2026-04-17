Костянтинівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби агресор 40 разів атакував позиції Сил оборони.

Актуальна ситуація на фронті 17 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 17.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.

  • На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в напрямку Петропавлівки.

  • На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість ворожих атак у бік Калинівського та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці. Триває одне боєзіткнення.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Залізничне та в районі Гуляйполя. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

  • На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?