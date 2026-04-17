Костянтинівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Від початку доби агресор 40 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Російський ворог здійснив 40 атак на позиції Сил оборони з початку доби.
- Постраждали населені пункти на Сумщині та Чернігівщині, а також інші райони, включаючи Слобожанський, Курський, Південно-Слобожанський та Лиманський напрямки.
Актуальна ситуація на фронті 17 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 17.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в напрямку Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість ворожих атак у бік Калинівського та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці. Триває одне боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Залізничне та в районі Гуляйполя. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-