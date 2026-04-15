ЗСУ ліквідували понад 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • Протягом доби на Покровському напрямку відбулися 33 атаки окупантів, ЗСУ ліквідували понад 60 ворожих бойовиків.
  • Усього від початку доби було зафіксовано 133 бойові зіткнення, противник використав 5645 дронів-камікадзе та 137 керованих авіабомб.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 15 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 15.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5645 дронів-камікадзе та здійснив 2380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка.

Три боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 62 окупанти та 15 — поранено.

Знищено п’ять одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, пошкоджено одну самохідну артилерійську установку, три артилерійські системи, одиницю автомобільної техніки та 19 укриттів особового складу противника.

Знищено або подавлено 76 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?