ЗСУ ліквідували понад 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 15 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 15.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5645 дронів-камікадзе та здійснив 2380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка.

Три боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 62 окупанти та 15 — поранено.

Знищено п’ять одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, пошкоджено одну самохідну артилерійську установку, три артилерійські системи, одиницю автомобільної техніки та 19 укриттів особового складу противника.

Знищено або подавлено 76 безпілотних літальних апаратів різних типів.