Покровський та Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 08:00 05.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 114 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.