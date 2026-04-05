Розпочалася 1502-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Покровський та Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті в Україні.
- Російська агресія призвела до 149 бойових зіткнень та значних втрат у живій силі та техніці ворога протягом останньої доби.
Актуальна ситуація на фронті 5 квітня
Оперативна інформація станом на 08:00 05.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 114 — із реактивних систем залпового вогню.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.
На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.
На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного.
На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.
