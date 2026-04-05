Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими на фронте

Начались 1502-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны отражают попытки окупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Покровское и Константиновское направления остаются самыми активными на фронте в Украине, где украинские военные отражают агрессивные действия России.
- Враг совершает многочисленные атаки и обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск, что приводит к значительным потерям в технике и живой силе.
Актуальная ситуация на фронте 5 апреля
Оперативная информация по состоянию на 08:00 05.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9678 дронов-камикадзе и произвел 3913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 из реактивных систем залпового огня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток враг совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочково.
На Купянском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Кившаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.
На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и Ямполя.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Долгой Балки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровское, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса.
На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Январское и Вербовое.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах Варваровки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Прилук, Леноконстантиновки и Мирного.
На Ореховском направлении минувших суток враг трижды пытался продвинуться в районе населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак вблизи острова Белогорды и Антоновского моста.
Больше по теме
