Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 08:00 05.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9678 дронов-камикадзе и произвел 3913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и два района сосредоточения личного состава окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток враг совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочково.

На Купянском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Кившаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.