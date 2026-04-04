ВСУ обезвредили более 110 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Главные тезисы

  • За последние сутки на Покровском направлении уничтожено более 110 оккупантов, что ослабляет вражеские силы.
  • Силы обороны продолжают успешно отражать атаки врага, нанося значительные потери и истощая его боевой потенциал.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6144 дрона-камикадзе и произвел 2701 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса.

Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 окупантов и 44 ранены.

Уничтожено:

  • одну единицу автомобильной техники,

  • 14 единиц специальной техники,

  • одну пушку.

Повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, пять единиц автомобильной техники и семь укрытий вражеской пехоты.

Уничтожено или подавлено 207 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

