ВСУ обезвредили более 110 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- За последние сутки на Покровском направлении уничтожено более 110 оккупантов, что ослабляет вражеские силы.
- Силы обороны продолжают успешно отражать атаки врага, нанося значительные потери и истощая его боевой потенциал.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6144 дрона-камикадзе и произвел 2701 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса.
Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 окупантов и 44 ранены.
Уничтожено:
одну единицу автомобильной техники,
14 единиц специальной техники,
одну пушку.
Уничтожено или подавлено 207 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-