ВСУ обезвредили более 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего на фронте с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 40 авиационных ударов — сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6531 дрон-камикадзе и осуществил 2663 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Муравко, Новониколаевка, Новоподгородное, Новопавловка, Мирноград, Покровск и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 53 кафира и 22 ранены.

Уничтожено укрытие окупантов и десять единиц автомобильной техники; повреждены 14 укрытий, три орудия и единица автомобильного транспорта.