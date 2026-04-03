ЗСУ знешкодили понад 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 03.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 40 авіаційних ударів — скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6531 дрон–камікадзе та здійснив 2663 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 53 окупанти та 22 — поранено.

Знищено укриття окупантів та десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 14 укриттів, три гармати та одиницю автомобільного транспорту.