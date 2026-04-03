ЗСУ знешкодили понад 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Станом на 22:00 03.04.2026 ЗСУ ліквідували 70 окупантів на Покровському напрямку.
- Протягом доби відбулося 128 бойових зіткнень, ворог завдавав удари ракетами, авіацією та дронами.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 03.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 40 авіаційних ударів — скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6531 дрон–камікадзе та здійснив 2663 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 53 окупанти та 22 — поранено.
Знищено укриття окупантів та десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 14 укриттів, три гармати та одиницю автомобільного транспорту.
