ЗСУ ліквідували ще 129 окупантів на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Найактивнійшим був Покровський напрямок.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували 129 окупантів на Покровському напрямку під час активних бойових дій.
  • Російські війська активно використовували авіацію та дрони для атак на українські позиції та населені пункти.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал.

Противник завдав 75 авіаційних ударів — скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії. Одна штурмова дія триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 129 окупантів та 45 — поранено.

Знищено 12 одиниць автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА; пошкоджено 7 укриттів, пункт управління БпЛА, три танки, гармату та дві одиниці автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?