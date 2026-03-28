ЗСУ ліквідували ще 129 окупантів на Покровському напрямку

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Найактивнійшим був Покровський напрямок.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 129 окупантів на Покровському напрямку під час активних бойових дій.
- Російські війська активно використовували авіацію та дрони для атак на українські позиції та населені пункти.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал.
Противник завдав 75 авіаційних ударів — скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 129 окупантів та 45 — поранено.
Знищено 12 одиниць автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА; пошкоджено 7 укриттів, пункт управління БпЛА, три танки, гармату та дві одиниці автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.
