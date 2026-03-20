Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 87 окупантів РФ

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 87 окупантів РФ на Покровському напрямку в ході 146 бойових зіткнень.
- Сили оборони неймовірно ефективно відбивають атаки ворога та завдають систематичний удар.
- Противник застосовував авіаційні удари, дрони-камікадзе та обстріли населених пунктів, але силам оборони вдалося відбити 28 штурмів в районах населених пунктів на Покровському напрямку.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 20 березня
Оперативна інформація станом на 22:00 20.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 58 авіаційних ударів — скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5285 дронів-камікадзе та здійснив 2856 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Сили оборони з початку доби відбили 28 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Одне боєзіткнення ще не завершено.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 87 окупантів та 28 — поранено.
Знищено одну важку вогнеметну систему, дві одиниці автомобільного транспорту та десять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два укриття ворожої піхоти.
