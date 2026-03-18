ЗСУ ліквідували понад 160 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень.
Головні тези:
- За добу на Покровському напрямку ЗСУ ліквідували понад 160 окупантів, поранили 29 та завдали значних втрат ворожій техніці.
- Протягом доби зафіксовано 49 атак ворога у районах різних населених пунктів, які вдалося відбити та утримати за допомогою українських військових.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 18 березня
Оперативна інформація станом на 22:00 18.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2809 дронів-камікадзе та здійснив 2263 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка.
П’ять боєзіткнень наразі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 164 окупантів та 29 — поранено.
Знищено:
артилерійську систему,
три одиниці автомобільного транспорту,
один мотоцикл,
сім одиниць спеціальної техніки,
одне укриття особового складу,
пошкоджено артилерійську систему,
дві одиниці автомобільного транспорту,
вісім укриттів особового складу противника.
