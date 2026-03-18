ЗСУ ліквідували понад 160 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 18 березня

Оперативна інформація станом на 22:00 18.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2809 дронів-камікадзе та здійснив 2263 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка.

П’ять боєзіткнень наразі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 164 окупантів та 29 — поранено.

Знищено:

артилерійську систему,

три одиниці автомобільного транспорту,

один мотоцикл,

сім одиниць спеціальної техніки,

одне укриття особового складу,

пошкоджено артилерійську систему,

дві одиниці автомобільного транспорту,

вісім укриттів особового складу противника.