ЗСУ ліквідували понад 160 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • За добу на Покровському напрямку ЗСУ ліквідували понад 160 окупантів, поранили 29 та завдали значних втрат ворожій техніці.
  • Протягом доби зафіксовано 49 атак ворога у районах різних населених пунктів, які вдалося відбити та утримати за допомогою українських військових.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 18 березня

Оперативна інформація станом на 22:00 18.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2809 дронів-камікадзе та здійснив 2263 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка.

П’ять боєзіткнень наразі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 164 окупантів та 29 — поранено.

Знищено:

  • артилерійську систему,

  • три одиниці автомобільного транспорту,

  • один мотоцикл,

  • сім одиниць спеціальної техніки,

  • одне укриття особового складу,

  • пошкоджено артилерійську систему,

  • дві одиниці автомобільного транспорту,

  • вісім укриттів особового складу противника.

Знищено або подавлено 107 БпЛА різних типів.

