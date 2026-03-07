ЗСУ знищили 39 окупантів і 3 артсистеми РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Головні тези:
- Від початку доби відбулося 113 бойових зіткнень на всіх напрямках ворожого вторгнення.
- Сили оборони продовжують знищувати особовий склад і бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 07.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет та 58 авіаційних ударів — скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6562 дрони–камікадзе та здійснив 2471 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 23 — поранено.
ЗСУ знищили дві одиниці автомобільного транспорту, пошкодили дев’ять укриттів, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 артсистеми ворога.
Знищено або подавлено 141 БпЛА різних типів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-