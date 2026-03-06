Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Головні тези:
- У результаті 135 бойових зіткнень сили оборони знищили майже 70 окупантів на Покровському напрямку.
- На фронті було зафіксовано 54 авіаційних удари, скинуто 175 керованих авіабомб і застосовано 3565 дронів-камікадзе.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 06.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб, застосував 3565 дронів-камікадзе та здійснив 2506 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке.
Три боєзіткнення ще тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 19 — поранено.
