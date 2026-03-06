Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- С начала суток на Покровском направлении произошло 135 боевых столкновений, в результате которых уничтожено более 70 оккупантов.
- Силы обороны успешно останавливают врага, уничтожая его личный состав и истощая боевой потенциал противника.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 54 авиационных ударов, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и совершил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое.
Три боестолкновения еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов и 19 ранены.
