Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов
Всего с начала этих суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огненное поражение.

Главные тезисы

  • С начала суток на Покровском направлении произошло 135 боевых столкновений, в результате которых уничтожено более 70 оккупантов.
  • Силы обороны успешно останавливают врага, уничтожая его личный состав и истощая боевой потенциал противника.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 54 авиационных ударов, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и совершил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое.

Три боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов и 19 ранены.

Уничтожены одна единица автомобильной и единица специальной техники, один пункт управления, повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, один пункт управления БпЛА и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 131 БпЛА разных типов.

