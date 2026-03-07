ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 3 артсистемы РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- На Покровском направлении продолжаются жесткие боевые столкновения с врагом.
- Силы обороны успешно останавливают врага, наносят значительные потери и ослабляя его боевые возможности.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 07.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар с применением 29 ракет и 58 авиационных ударов — сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6562 дрона-камикадзе и осуществил 2471 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 39 окупантов и 23 ранены.
ВСУ уничтожили две единицы автомобильного транспорта, повредили девять укрытий, 5 единиц автомобильной техники и 3 артсистемы врага.
Уничтожено или подавлено 141 БпЛА разных типов.
