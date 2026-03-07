ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 3 артсистемы РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 3 артсистемы РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении продолжаются жесткие боевые столкновения с врагом.
  • Силы обороны успешно останавливают врага, наносят значительные потери и ослабляя его боевые возможности.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 07.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар с применением 29 ракет и 58 авиационных ударов — сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6562 дрона-камикадзе и осуществил 2471 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 39 окупантов и 23 ранены.

ВСУ уничтожили две единицы автомобильного транспорта, повредили девять укрытий, 5 единиц автомобильной техники и 3 артсистемы врага.

Уничтожено или подавлено 141 БпЛА разных типов.

