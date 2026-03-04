ВСУ обезвредили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего на фронте с начала этих суток произошло 106 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- Силы обороны ВСУ успешно отразили 15 атак оккупантов на Покровском направлении за последние сутки.
- Более 60 оккупантов РФ были ликвидированы, а 14 ранены в ходе столкновений.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 52 авиационных ударов — сбросил 122 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 6031 дрон-камикадзе и произвел 2551 обстрел населённых пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана.
Три попытки окупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов и 14 ранены; уничтожены четыре единицы автомобильного транспорта и одна артсистема, повреждены семь укрытий врага.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-