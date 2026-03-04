ЗСУ знешкодили понад 60 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 106 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили 15 атак окупантів на Покровському напрямку.
- За попередніми підрахунками, ліквідовано 49 окупантів та поранено 14 на цьому напрямку.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 04.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 52 авіаційних ударів — скинув 122 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.
Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 14 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту та одну артсистему, пошкоджено сім укриттів ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-