ЗСУ знешкодили понад 40 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Загалом від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Головні тези:

  • Збройні сили України активно взаємодіють на Покровському напрямку, знищуючи ворожі підрозділи та обладнання.
  • Протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень, під час яких українські війська зупинили ворога та завдали йому значних втрат.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 13.03.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 72 авіаційних ударіі — скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6756 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 16 — поранено.

Знищено одне укриття противника, склад ПММ та дві одиниці автомобільної техніки окупантів, пошкоджено 51 укриття, 3 пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему та одну одиницю автотехніки.

Знищено або подавлено 292 БпЛА різних типів.

