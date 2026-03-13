ВСУ обезвредили более 40 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

  • В течение суток ВСУ противостояли оккупантам на Покровском направлении, обезвредив более 40 вражеских сил.
  • За сутки произошло 129 боевых столкновений, в результате которых украинские войска остановили врага и нанесли ему значительные потери.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.03.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 72 авиационных удара — сбросил 194 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 6756 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Уютное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравко и Гришино.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 окупантов и 16 ранены.

Уничтожены одно укрытие противника, состав ГСМ и две единицы автомобильной техники оккупантов, повреждены 51 укрытие, 3 пункта управления БпЛА, одна артиллерийская система и одна единица автотехники.

Уничтожено или подавлено 292 БпЛА разных типов.

