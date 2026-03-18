ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 215 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 18 марта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2809 дронов-камикадзе и осуществил 2263 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподгород.

Пять боестолкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 164 кафира и 29 ранены.

Уничтожено:

артиллерийскую систему,

три единицы автомобильного транспорта,

один мотоцикл,

семь единиц специальной техники,

одно укрытие личного состава,

повреждена артиллерийская система,

две единицы автомобильного транспорта,

восемь укрытий личного состава противника.