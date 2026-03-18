ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 215 боевых столкновений.
Главные тезисы
- За сутки на Покровском направлении ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов и ранили 29, нанеся значительные потери вражеской технике.
- Всего произошло 215 боевых столкновений, при этом украинские военные отбили 49 атак врага в различных населенных пунктах.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 18 марта
Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2809 дронов-камикадзе и осуществил 2263 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподгород.
Пять боестолкновений продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 164 кафира и 29 ранены.
Уничтожено:
артиллерийскую систему,
три единицы автомобильного транспорта,
один мотоцикл,
семь единиц специальной техники,
одно укрытие личного состава,
повреждена артиллерийская система,
две единицы автомобильного транспорта,
восемь укрытий личного состава противника.
