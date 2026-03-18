ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
танк
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 215 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • За сутки на Покровском направлении ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов и ранили 29, нанеся значительные потери вражеской технике.
  • Всего произошло 215 боевых столкновений, при этом украинские военные отбили 49 атак врага в различных населенных пунктах.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 18 марта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2809 дронов-камикадзе и осуществил 2263 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподгород.

Пять боестолкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 164 кафира и 29 ранены.

Уничтожено:

  • артиллерийскую систему,

  • три единицы автомобильного транспорта,

  • один мотоцикл,

  • семь единиц специальной техники,

  • одно укрытие личного состава,

  • повреждена артиллерийская система,

  • две единицы автомобильного транспорта,

  • восемь укрытий личного состава противника.

Уничтожено или подавлено 107 БпЛА разных типов.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?