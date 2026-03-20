Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 87 оккупантов РФ

Всего с начала этих суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 марта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 58 авиационных ударов — сбросил 163 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 5285 дронов-камикадзе и совершил 2856 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Силы обороны с начала суток отразили 28 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Одно боеприкосновение еще не завершено.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 87 окупантов и 28 ранены.

Уничтожены одна тяжелая огнеметная система, две единицы автомобильного транспорта и десять единиц специальной техники, повреждены три единицы автомобильной и единица специальной техники, два укрытия вражеской пехоты.