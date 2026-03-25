ЗСУ ліквідували майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал. На визначених напрямках проводять активні дії.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Противник завдав 49 авіаційних ударів — скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка.

Одна штурмова дія триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 118 окупантів та 33 — поранено.

ЗСУ знищили:

14 одиниць автомобільного транспорту,

3 укриття окупантів.

Пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту.

Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.