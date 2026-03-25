ЗСУ ліквідували майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал. На визначених напрямках проводять активні дії.
Головні тези:
- Українські війська активно діють на Покровському напрямку під час зіткнень з російськими окупантами.
- За попередніми даними, протягом доби ліквідовано 118 ворожих солдатів та поранено 33.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Противник завдав 49 авіаційних ударів — скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 118 окупантів та 33 — поранено.
ЗСУ знищили:
14 одиниць автомобільного транспорту,
3 укриття окупантів.
Пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту.
Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-