ЗСУ ліквідували майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал. На визначених напрямках проводять активні дії.

Головні тези:

  • Українські війська активно діють на Покровському напрямку під час зіткнень з російськими окупантами.
  • За попередніми даними, протягом доби ліквідовано 118 ворожих солдатів та поранено 33.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Противник завдав 49 авіаційних ударів — скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка.

Одна штурмова дія триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 118 окупантів та 33 — поранено.

ЗСУ знищили:

  • 14 одиниць автомобільного транспорту,

  • 3 укриття окупантів.

Пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту.

Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.

