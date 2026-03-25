ВСУ ликвидировали почти 120 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток произошло 140 боевых столкновений. Украинские защитники наносят противнику постоянное огневое поражение, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал. В определенных направлениях проводят активные действия.

Главные тезисы

  • Украинские защитники наносят противнику постоянное огневое поражение на Покровском направлении.
  • За сутки ликвидировано 118 вражеских солдат, ранено 33.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 25.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Противник нанес 49 авиационных ударов — сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово и в сторону Гришиного, Шевченко.

Одно штурмовое действие продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 118 окупантов и 33 ранены.

ВСУ уничтожили:

  • 14 единиц автомобильного транспорта,

  • 3 укрытия окупантов.

Повреждены 38 укрытий, пункт управления БПЛА, 2 ББМ и шесть единиц автомобильного транспорта.

Уничтожено или подавлено 212 БпЛА разных типов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 160 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы НГУ сожгли дронами 6 российских "Градов" под Покровском — видео
НГУ
Град
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 87 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери

