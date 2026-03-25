ВСУ ликвидировали почти 120 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 140 боевых столкновений. Украинские защитники наносят противнику постоянное огневое поражение, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал. В определенных направлениях проводят активные действия.
Главные тезисы
- Украинские защитники наносят противнику постоянное огневое поражение на Покровском направлении.
- За сутки ликвидировано 118 вражеских солдат, ранено 33.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 25.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Противник нанес 49 авиационных ударов — сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово и в сторону Гришиного, Шевченко.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 118 окупантов и 33 ранены.
ВСУ уничтожили:
14 единиц автомобильного транспорта,
3 укрытия окупантов.
Повреждены 38 укрытий, пункт управления БПЛА, 2 ББМ и шесть единиц автомобильного транспорта.
Уничтожено или подавлено 212 БпЛА разных типов.
