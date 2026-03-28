ВСУ ликвидировали еще 129 оккупантов на Покровском направлении

Всего с начала этих суток на фронте произошло 222 боевых столкновения. Самым активным было Покровское направление.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 222 боевых столкновения, самым активным было Покровское направление.
- Российские войска активно использовали авиацию и дроны для атак на украинские позиции и населенные пункты.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Украинские защитники наносят противнику постоянное огневое поражение, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал.
Противник нанес 75 авиационных ударов — сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5173 дронов-камикадзе и осуществил 2909 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 129 окупантов и 45 ранены.
Уничтожены 12 единиц автомобильной техники и два пункта управления БПЛА; повреждено 7 укрытий, пункт управления БпЛА, три танка, пушку и две единицы автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 191 БпЛА разных типов.
