ВСУ ликвидировали еще 129 оккупантов на Покровском направлении
Всего с начала этих суток на фронте произошло 222 боевых столкновения. Самым активным было Покровское направление.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Украинские защитники наносят противнику постоянное огневое поражение, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал.

Противник нанес 75 авиационных ударов — сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5173 дронов-камикадзе и осуществил 2909 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 51 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое, Новое Шахово, Красный Лиман, Новопавловка, Дачное и в сторону Гришиного, Шевченко, Филиала. Одно штурмовое действие продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 129 окупантов и 45 ранены.

Уничтожены 12 единиц автомобильной техники и два пункта управления БПЛА; повреждено 7 укрытий, пункт управления БпЛА, три танка, пушку и две единицы автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 191 БпЛА разных типов.

