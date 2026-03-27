ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток произошло 163 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток на Покровском направлении произошло 163 боевых столкновения, в результате которых ВСУ успешно обезвредили более 100 оккупантов.
  • Противник нанес 44 авиационных удара и применил 3835 дронов-камикадзе, однако силы обороны успешно отразили 34 штурмовых действия врага.

Актуальная ситуация на фронте 27 марта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 44 авиационных удара — сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3835 дронов-камикадзе и осуществил 2658 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Силы обороны с начала суток отразили 34 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новопидное, Новое Шах.

Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 82 кафира и 21 ранено.

Уничтожено:

  • четыре единицы автомобильного транспорта,

  • станцию радиоэлектронной борьбы,

  • пушку,

  • повреждено шесть единиц автомобильного транспорта,

  • пушку,

  • 13 укрытий личного состава противника.

Уничтожено или подавлено 146 БпЛА разных типов.

