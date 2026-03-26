Силы обороны Украины остановили широкое наступление оккупантов на Покровском направлении — видео
Силы обороны Украины приостановили широкое наступление российских захватчиков в Покровской агломерации.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отразили широкое наступление российских захватчиков на Покровском направлении.
  • Украинские военные уничтожили около 50 российских захватчиков и более 10 мотоциклов при отражении атаки.

Украинские воины отразили массированное наступление РФ на Покровском направлении

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Враг проявил активность на нескольких направлениях в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ, пытаясь прорвать оборону благодаря мобильности и применению техники.

На подступах к Гришиному россияне пошли в штурм на мототехнике, пытаясь быстро попасть в населенный пункт. Атаку отразили подразделения 155-й отдельной механизированной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады.

Враг понес потери, а его остановили украинские военные на подходах к Гришиному.

Одновременно в районе Мирнограда захватчики действовали на автотранспорте, пытаясь развить наступление и прорваться в Родинское. Угрозу ликвидировали во взаимодействии 7 корпуса и 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

В частности, по захватчикам отработали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 14-я бригада оперативного назначения НГУ "Красная калина".

Всего при отражении двух атак украинские защитники уничтожили около 50 россиян, более 10 мотоциклов и две единицы автотранспорта.

