Силы обороны Украины остановили широкое наступление оккупантов на Покровском направлении — видео

Украинские воины отразили массированное наступление РФ на Покровском направлении

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Враг проявил активность на нескольких направлениях в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ, пытаясь прорвать оборону благодаря мобильности и применению техники.

На подступах к Гришиному россияне пошли в штурм на мототехнике, пытаясь быстро попасть в населенный пункт. Атаку отразили подразделения 155-й отдельной механизированной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады.

Враг понес потери, а его остановили украинские военные на подходах к Гришиному.

Одновременно в районе Мирнограда захватчики действовали на автотранспорте, пытаясь развить наступление и прорваться в Родинское. Угрозу ликвидировали во взаимодействии 7 корпуса и 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

В частности, по захватчикам отработали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 14-я бригада оперативного назначения НГУ "Красная калина".