Силы обороны Украины остановили широкое наступление оккупантов на Покровском направлении — видео

Силы обороны Украины приостановили широкое наступление российских захватчиков в Покровской агломерации.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили широкое наступление российских захватчиков на Покровском направлении.
- Украинские военные уничтожили около 50 российских захватчиков и более 10 мотоциклов при отражении атаки.
Украинские воины отразили массированное наступление РФ на Покровском направлении
Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
На подступах к Гришиному россияне пошли в штурм на мототехнике, пытаясь быстро попасть в населенный пункт. Атаку отразили подразделения 155-й отдельной механизированной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады.
Враг понес потери, а его остановили украинские военные на подходах к Гришиному.
Одновременно в районе Мирнограда захватчики действовали на автотранспорте, пытаясь развить наступление и прорваться в Родинское. Угрозу ликвидировали во взаимодействии 7 корпуса и 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов".
В частности, по захватчикам отработали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 14-я бригада оперативного назначения НГУ "Красная калина".
Всего при отражении двух атак украинские защитники уничтожили около 50 россиян, более 10 мотоциклов и две единицы автотранспорта.
