Сили оборони України зупинили широкий наступ окупантів на Покровському напрямку — відео

Українські воїни відбили масований наступ РФ на Покровському напрямку

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ворог проявив активність одразу на кількох напрямках у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ, намагаючись прорвати оборону завдяки мобільності та застосування техніки.

На підступах до Гришиного росіяни пішли у штурм на мототехніці, намагаючись швидко потрапити до населеного пункту. Атаку відбили підрозділи 155-ї окремої механізованої бригади та 32-ї окремої механізованої бригади.

Ворог зазнав втрат, а його зупинили українські військові на підходах до Гришиного.

Одночасно у районі Мирнограда загарбники діяли на автотранспорті, намагаючись розвинути наступ та прорватися у Родинське. Загрозу ліквідували у взаємодії 7-й корпусу та 1-й корпус Національної гвардії України "Азов".

Зокрема, по загарбниках відпрацювали воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 14-та бригада оперативного призначення НГУ "Червона калина".