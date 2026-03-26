Сили оборони України зупинили широкий наступ окупантів на Покровському напрямку — відео
Сили оборони України зупинили широкий наступ окупантів на Покровському напрямку — відео

Сили оборони України зупинили широкий наступ російських загарбників у Покровській агломерації.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно зупинили широкий наступ російських загарбників на Покровському напрямку.
  • Українські військові відбили атаку ворога, який використовував техніку та мобільність для прориву оборони.
  • Під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько 50 росіян та більше 10 мотоциклів.

Українські воїни відбили масований наступ РФ на Покровському напрямку

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ворог проявив активність одразу на кількох напрямках у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ, намагаючись прорвати оборону завдяки мобільності та застосування техніки.

На підступах до Гришиного росіяни пішли у штурм на мототехніці, намагаючись швидко потрапити до населеного пункту. Атаку відбили підрозділи 155-ї окремої механізованої бригади та 32-ї окремої механізованої бригади.

Ворог зазнав втрат, а його зупинили українські військові на підходах до Гришиного.

Одночасно у районі Мирнограда загарбники діяли на автотранспорті, намагаючись розвинути наступ та прорватися у Родинське. Загрозу ліквідували у взаємодії 7-й корпусу та 1-й корпус Національної гвардії України "Азов".

Зокрема, по загарбниках відпрацювали воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 14-та бригада оперативного призначення НГУ "Червона калина".

Загалом під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько 50 росіян, більше 10 мотоциклів та дві одиниці автотранспорту.

