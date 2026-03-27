ЗСУ знешкодили понад 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Загалом від початку цієї доби відбулося 163 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ успішно знешкодили понад 100 окупантів на Покровському напрямку.
  • Противник здійснив 44 авіаційні удари та застосував 3835 дронів-камікадзе під час бойових дій.

Актуальна ситуація на фронті 27 березня

Оперативна інформація станом на 22:00 27.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 44 авіаційні удари – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Сили оборони з початку доби відбили 34 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.

Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 82 окупанти та 21 – поранено.

Знищено:

  • чотири одиниці автомобільного транспорту,

  • станцію радіоелектронної боротьби,

  • гармату,

  • пошкоджено шість одиниць автомобільного транспорту,

  • гармату,

  • 13 укриттів особового складу противника.

Знищено або подавлено 146 БпЛА різних типів.

