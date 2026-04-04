ЗСУ знешкодили понад 110 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знешкодили понад 110 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Оперативна інформація станом на 22:00 04.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6144 дрони-камікадзе та здійснив 2701 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та в бік Нового Донбасу.

Три боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та 44 — поранено.

Знищено:

  • одну одиницю автомобільної техніки,

  • 14 одиниць спеціальної техніки,

  • одну гармату.

Пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, п’ять одиниць автомобільної техніки та сім укриттів ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 207 безпілотних літальних апаратів різних типів.

