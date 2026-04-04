Между ВСУ и армией РФ произошло 55 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Кившаровка и Новоосиново.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарне.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровское, Удачное, Гришино, Мирноград и Новониколаевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Александроград, Январское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районах Варваровки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Прилук, Леноконстантиновки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Новоселовки и Любицкого. Одно боестолкновение продолжается.

В Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степное. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Степногорск и Григоровка.