Между ВСУ и армией РФ произошло 55 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 55 атак на позиции сил обороны со стороны российского агрессора.
  • Боестолкновения происходят на разных направлениях, как в населенных пунктах, так и в их окрестностях.

Актуальная ситуация на фронте 4 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарне.

  • На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Кившаровка и Новоосиново.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровское, Удачное, Гришино, Мирноград и Новониколаевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Александроград, Январское и Вербовое.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районах Варваровки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Прилук, Леноконстантиновки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Новоселовки и Любицкого. Одно боестолкновение продолжается.

  • В Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степное. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Степногорск и Григоровка.

  • На Приднепровском направлении враг проводил два бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
127 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?