Між ЗСУ та армією РФ відбулося 55 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 04.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися у напрямку населеного пункту Лиман.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград та Новомиколаївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Новоселівки та Любицького. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степове. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Степногірськ та Григорівка.