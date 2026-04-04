Між ЗСУ та армією РФ відбулося 55 боєзіткнень від початку доби
Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.

Актуальна ситуація на фронті 4 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 04.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.

  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися у напрямку населеного пункту Лиман.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград та Новомиколаївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Олександрівському напрямку ворог сім разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Новоселівки та Любицького. Одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степове. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Степногірськ та Григорівка.

  • На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

