ВСУ ликвидировали более 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 15 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5645 дронов-камикадзе и осуществил 2380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 33 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравка, Новониколаевка, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новое Шахово, Шевченко, Белицкое, Ивановка.

Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 62 кафира и 15 ранены.

Уничтожены пять единиц автомобильной и семь единиц специальной техники, повреждены одна самоходная артиллерийская установка, три артиллерийские системы, единица автомобильной техники и 19 укрытий личного состава противника.

Уничтожено или подавлено 76 беспилотных летательных аппаратов разных типов.