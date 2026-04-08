ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта 8 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 40 авиационных ударов, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4510 дронов-камикадзе и произвел 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Гришино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергеевка.

Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 76 окупантов и 33 ранены.

Уничтожен наземный роботизированный комплекс, одно укрытие личного состава, четыре антенны связи, семь единиц автомобильной и 11 единиц специальной техники врага.

Поврежден танк, четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, три мотосредства, шесть пунктов управления БПЛА и 37 укрытий вражеской пехоты.