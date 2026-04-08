Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении фронта в течение суток произошло 131 боевое столкновение, в ходе которых украинские ВСУ отразили 24 атаки оккупантов.
  • В результате вооруженные силы Украины обезвредили более 100 вражеских боевиков, уничтожили наземный роботизированный комплекс, а также множество техники и беспилотников.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта 8 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 40 авиационных ударов, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4510 дронов-камикадзе и произвел 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Гришино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергеевка.

Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 76 окупантов и 33 ранены.

Уничтожен наземный роботизированный комплекс, одно укрытие личного состава, четыре антенны связи, семь единиц автомобильной и 11 единиц специальной техники врага.

Поврежден танк, четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, три мотосредства, шесть пунктов управления БПЛА и 37 укрытий вражеской пехоты.

Уничтожено или подавлено 118 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?