ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение.
Главные тезисы
- На Покровском направлении фронта в течение суток произошло 131 боевое столкновение, в ходе которых украинские ВСУ отразили 24 атаки оккупантов.
- В результате вооруженные силы Украины обезвредили более 100 вражеских боевиков, уничтожили наземный роботизированный комплекс, а также множество техники и беспилотников.
Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта 8 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 40 авиационных ударов, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4510 дронов-камикадзе и произвел 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Гришино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергеевка.
Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 76 окупантов и 33 ранены.
Поврежден танк, четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, три мотосредства, шесть пунктов управления БПЛА и 37 укрытий вражеской пехоты.
Уничтожено или подавлено 118 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
