ЗСУ знешкодили понад 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту 8 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 08.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 40 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка.

Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 76 окупантів та 33 — поранено.

Знищено наземний роботизований комплекс, одне укриття особового складу, чотири антени зв'язку, сім одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога.

Пошкоджено танк, чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, шість пунктів управління БпЛА та 37 укриттів ворожої піхоти.