ЗСУ знешкодили понад 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Головні тези:

  • Збройні сили України відбили 24 атаки окупантів на Покровському напрямку.
  • Під час бойових дій знищено 76 окупантів та поранено 33.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту 8 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 08.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 40 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка.

Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 76 окупантів та 33 — поранено.

Знищено наземний роботизований комплекс, одне укриття особового складу, чотири антени зв’язку, сім одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога.

Пошкоджено танк, чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, шість пунктів управління БпЛА та 37 укриттів ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 118 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 110 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покровський та Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ССО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?