ВСУ ликвидировали 105 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 148 боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении произошло 20 атак врага, в результате которых были ликвидированы 105 оккупантов.
  • Силы обороны Украины предотвратили продвижение врага в ряде населенных пунктов, нанеся ущерб его технике и беспилотным аппаратам.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 10 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5337 дронов-камикадзе и произвел 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил двадцать атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Ивановка, Покровск, Шевченко, Гришино, Филиал и Новосергеевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 105 окупантов и 78 ранены.

Уничтожены семь единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники, один склад хранения горюче-смазочных материалов врага.

Повреждены четыре пушки, двенадцать единиц автомобильной техники и три укрытия вражеской пехоты.

Уничтожены или подавлены 302 беспилотных летательных аппарата разных типов.

