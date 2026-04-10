ЗСУ ліквідували 105 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
дрон
Read in English

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень між Силами оборони України та армією РФ.

Головні тези:

  • Протягом доби ЗСУ ліквідували 105 окупантів на Покровському напрямку під час двадцяти атак ворога.
  • На інших напрямках також відбулися бойові зіткнення та обстріли, в результаті яких ворог поніс втрати та зазнав нищівних ударів.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 10 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 10.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. Два боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 105 окупантів та 78 — поранено.

Знищено сім одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів ворога.

Пошкоджено чотири гармати, дванадцять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 302 безпілотні літальні апарати різних типів.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?