ЗСУ ліквідували 105 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень між Силами оборони України та армією РФ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 10 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 10.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. Два боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 105 окупантів та 78 — поранено.

Знищено сім одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів ворога.

Пошкоджено чотири гармати, дванадцять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 302 безпілотні літальні апарати різних типів.