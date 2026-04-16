ЗСУ відбили понад 40 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Подоли.

На Лиманському та Слов’янському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.