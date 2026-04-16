ЗСУ відбили понад 40 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 41 раз атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили відбиття понад 40 атак на позиції оборони від армії РФ.
  • Агресор провів 46 обстрілів з використанням реактивних систем на деяких напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 16 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 16.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця.

  • На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Подоли.

  • На Лиманському та Слов’янському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

  • На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Котлине. Три боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Калинівське. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Підгаврилівка, Великомихайлівка та Покровське.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Зарічне та Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Копані, Василівське, Таврійське та Рівне.

  • На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.

