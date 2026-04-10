ЗСУ дали відсіч окупантам РФ у понад 60 боєзіткненнях від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося десять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер; крім цього, ворог здійснив 84 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 32 із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно–Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця та Приліпка.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми поблизу населених пунктів Надія, Зарічне та Ольгівка, одне боєзіткнення триває дотепер.