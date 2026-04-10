ВСУ дали отпор оккупантам РФ в более чем 60 боестолкновениях с начала суток

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток украинские военные успешно отразили 61 атаку российских оккупантов в более чем 60 боестолкновениях.
- Активные боевые действия произошли на разных направлениях фронта, с вражескими атаками на позиции украинских подразделений и обстрелами населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 10 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор; кроме этого, враг совершил 84 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица и Прилипка.
В Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоплатоновка.
На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма вблизи населенных пунктов Надежда, Заречное и Ольговка, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Константиновском направлении захватчики совершили двенадцать атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Иванополья и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты двенадцать раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Гришино, Филиал и Новосергеевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Калиновское и Вербовое. Авиационный удар получили окрестности населенного пункта Коломийцы.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Волшебное и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженской, Верхней Терсы, Волшебного и Рождественской.
На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Орехов.
На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных наступательных действия в сторону Антоновского моста.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-