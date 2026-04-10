ВСУ дали отпор оккупантам РФ в более чем 60 боестолкновениях с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор; кроме этого, враг совершил 84 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица и Прилипка.

В Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма вблизи населенных пунктов Надежда, Заречное и Ольговка, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.