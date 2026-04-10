ВСУ дали отпор оккупантам РФ в более чем 60 боестолкновениях с начала суток
С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток украинские военные успешно отразили 61 атаку российских оккупантов в более чем 60 боестолкновениях.
  • Активные боевые действия произошли на разных направлениях фронта, с вражескими атаками на позиции украинских подразделений и обстрелами населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 10 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор; кроме этого, враг совершил 84 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых — с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица и Прилипка.

  • В Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоплатоновка.

  • На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма вблизи населенных пунктов Надежда, Заречное и Ольговка, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили двенадцать атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Иванополья и Софиевки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты двенадцать раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Гришино, Филиал и Новосергеевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Калиновское и Вербовое. Авиационный удар получили окрестности населенного пункта Коломийцы.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Волшебное и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженской, Верхней Терсы, Волшебного и Рождественской.

  • На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Орехов.

  • На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных наступательных действия в сторону Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбросили армию РФ в Харьковской области
Что известно о новых успехах украинских воинов на фронте
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ разнесли 2 пункта управления БпЛа армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ
Генштаб ВСУ
дрон

