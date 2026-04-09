Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес двух авиаударов, применив три КАБ, совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районе Волчанских Хуторов. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник четырежды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отражают три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Новомихайловка, Твердохлебово и Лиман. Все три штурмовых действия продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Никифоровки.