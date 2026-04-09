Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ
Главные тезисы

  • С начала суток количество атак агрессора составляет 64, большинство из них успешно отражено ВСУ.
  • Российский враг активно применяет авиаудары и обстрелы на населенные пункты и позиции украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 9 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес двух авиаударов, применив три КАБ, совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районе Волчанских Хуторов. Одна атака продолжается.

  • На Купянском направлении противник четырежды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосинового.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражают три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Новомихайловка, Твердохлебово и Лиман. Все три штурмовых действия продолжаются.

  • На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Никифоровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Степановка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка. Два штурмовых действия продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое и Новоподгородное. Три штурмовых действия.

  • На Александровском направлении враг четырежды атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Вороне и Согласие. Также оккупанты нанесли авиаудара в районе Александровки.

  • На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского и Староукраинки. Воздвиженовка, Цветково, Викторовка, Зеленая Диброва, Криновка, Самойловка, Барвиновка, Широкое, Любицкое потерпели авиаудары. Три атаки врага продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг штурмовые действия не производил и наносил авиаудара в районе населенного пункта Балабино.

  • На Приднепровском направлении противник совершил три штурмовых действия в сторону Антоновского моста. Одно боестолкновение продолжается.

