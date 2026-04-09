ВСУ уничтожили еще 1040 оккупантов и 64 артсистемы РФ
ВСУ уничтожили еще 1040 оккупантов и 64 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 9 апреля 2026 года, составляют около 1 307 540 человек, в том числе 1 040 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Боевые потери российских войск в ходе войны с Украиной составляют более 1 300 000 человек, включая 1 040 уничтоженных за минувшие сутки.
  • Армия РФ понесла значительные потери в виде уничтоженных танков, бронемашин, артиллерийских систем, самолетов и другой техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 847 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 370 (+2),

  • артиллерийских систем — 39 689 (+64),

  • РСЗО — 1 724 (+1),

  • средств ПВО — 1 341 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 227 539 (+2 238),

  • крылатых ракет — 4 517 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 88 332 (+229),

  • специальной техники — 4 119 (+2).

Данные уточняются.

