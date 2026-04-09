ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та 64 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2026 року, становлять близько 1 307 540 осіб, зокрема 1 040 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною становлять понад 1 300 000 осіб.
- ЗСУ за минулу добу знищили 1040 окупантів та 64 артилерійські системи РФ.
- Армія РФ понесла великі втрати у вигляді знищених танків, бронемашин, артилерійських систем, літаків та іншої техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 847 (+1),
бойових броньованих машин — 24 370 (+2),
артилерійських систем — 39 689 (+64),
РСЗВ — 1 724 (+1),
засобів ППО — 1 341 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 227 539 (+2 238),
крилатих ракет — 4 517 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 88 332 (+229),
спеціальної техніки — 4 119 (+2).
Дані уточнюються.
