ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та 64 артсистеми РФ
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2026 року, становлять близько 1 307 540 осіб, зокрема 1 040 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною становлять понад 1 300 000 осіб.
  • ЗСУ за минулу добу знищили 1040 окупантів та 64 артилерійські системи РФ.
  • Армія РФ понесла великі втрати у вигляді знищених танків, бронемашин, артилерійських систем, літаків та іншої техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Актуальні втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 847 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 370 (+2),

  • артилерійських систем — 39 689 (+64),

  • РСЗВ — 1 724 (+1),

  • засобів ППО — 1 341 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 227 539 (+2 238),

  • крилатих ракет — 4 517 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 88 332 (+229),

  • спеціальної техніки — 4 119 (+2).

Дані уточнюються.

