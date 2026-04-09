Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ

Від початку доби кількість атак агресора становить 64.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили понад 60 атак армії РФ на різних напрямках фронту.
- Російський агресор активно застосовує авіаудари та обстріли населених пунктів та позицій українських військ.
Актуальна ситуація на фронті 9 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 09.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів застосувавши три КАБ, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивають три спроби загарбників просунутися в бік населеного пункту Новомихайлівка, Твердохлібове та Лиман. Всі три штурмові дії тривають.
На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка. Дві штурмові дії тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке та Новопідгороднє.. Три штурмові дії ворога тривають.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вороне та Злагода. . Також окупанти завдали авіаудару в районі Олександрівки.
На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського та Староукраїнки. Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке зазнали авіаударів. Три атаки ворога тривають.
На Оріхівському напрямку ворог штурмові дії не проводив та завдавав авіаудару в районі населеного пункту Балабине.
На Придніпровському напрямку противник здійснив три штурмові дії в бік Антонівського мосту. Одне боєзіткнення триває.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-