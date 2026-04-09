Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 09.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів застосувавши три КАБ, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають три спроби загарбників просунутися в бік населеного пункту Новомихайлівка, Твердохлібове та Лиман. Всі три штурмові дії тривають.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Никифорівки.