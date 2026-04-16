ВСУ отразили более 40 атак армии РФ с начала суток
С начала суток агрессор 41 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Более 40 атак армии РФ были успешно отражены силами обороны ВСУ за сутки.
  • Агрессор осуществил 46 обстрелов с применением реактивных систем по различным направлениям.
  • Противник дважды штурмовал позиции на Восточном направлении, но был отбит украинскими защитниками.

Актуальная ситуация на фронте 16 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Симиновка и Старица.

  • В Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.

  • На Лиманском и Славянском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

  • В Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

  • На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Котлино. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Александровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Калиновское. Авиационные удары получили населенные пункты Подгавриловка, Великомихайловка и Покровское.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Староукраинка, Заречное и Цветково. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Копани, Васильевское, Таврическое и Ровно.

  • На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.

