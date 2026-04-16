ВСУ отразили более 40 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.

В Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

На Лиманском и Славянском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Симиновка и Старица.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Котлино. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Калиновское. Авиационные удары получили населенные пункты Подгавриловка, Великомихайловка и Покровское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Староукраинка, Заречное и Цветково. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Копани, Васильевское, Таврическое и Ровно.