ВСУ отразили более 40 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 41 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Более 40 атак армии РФ были успешно отражены силами обороны ВСУ за сутки.
- Агрессор осуществил 46 обстрелов с применением реактивных систем по различным направлениям.
- Противник дважды штурмовал позиции на Восточном направлении, но был отбит украинскими защитниками.
Актуальная ситуация на фронте 16 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Симиновка и Старица.
В Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.
На Лиманском и Славянском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
В Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.
На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Котлино. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Калиновское. Авиационные удары получили населенные пункты Подгавриловка, Великомихайловка и Покровское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Староукраинка, Заречное и Цветково. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженская, Копани, Васильевское, Таврическое и Ровно.
На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-