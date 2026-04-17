Константиновский и Покровский направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг дважды наступал в районе Грековки и в сторону Лимана.

На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в направлении Петропавловки.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанских Хуторов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес двух авиаударов, сбросил пять авиабомб, совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Муравка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отражали шесть вражеских атак в сторону Калиновского и Александрограда. Авиационный удар получили Коломийцы. Продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Зеленое, Железнодорожное и в районе Гуляйполя. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Ровно, Барвиновка, Любицкое.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.