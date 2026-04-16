ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и 43 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 16 апреля 2026 года на войне против Украины составляют около 1 315 070 человек, из них 1 100 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на Украине составляют около 1 315 070 человек с начала войны по апрель 2026 года.
- За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1100 оккупантов и 43 артиллерийские системы РФ, продолжая успешно вести боевые операции против оккупационных сил.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 866 (+2),
боевых бронированных машин — 24 391 (+1),
артиллерийских систем — 40 046 (+43),
РСЗО — 1 738 (+2),
средств ПВО — 1 347 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 240 598 (+1 357),
крылатых ракет — 4 537 (+20),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 89 761 (+208),
специальной техники — 4 126 (+1).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-