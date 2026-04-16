ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и 43 артсистемы РФ
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 16 апреля 2026 года на войне против Украины составляют около 1 315 070 человек, из них 1 100 человек - за минувшие сутки.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 866 (+2),

  • боевых бронированных машин — 24 391 (+1),

  • артиллерийских систем — 40 046 (+43),

  • РСЗО — 1 738 (+2),

  • средств ПВО — 1 347 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 240 598 (+1 357),

  • крылатых ракет — 4 537 (+20),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 89 761 (+208),

  • специальной техники — 4 126 (+1).

Данные уточняются.

