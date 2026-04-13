ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 13 апреля 2026 года, составляют около 1 312 140 человек, в том числе 960 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери армии РФ

Также россияне потеряли:

  • танков — 11 861 (+2),

  • боевых бронированных машин — 24 386 (+2),

  • артиллерийских систем — 39 915 (+44),

  • РСЗО — 1 728 (+1),

  • средств ПВО — 1 346 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 235 394 (+1 528),

  • крылатых ракет — 4 517 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 89 099 (+185),

  • специальной техники — 4 123 (+2).

Данные уточняются.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?