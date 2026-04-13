ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 13 апреля 2026 года, составляют около 1 312 140 человек, в том числе 960 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано уже 1312140 оккупантов, включая 960 человек за минувшие сутки.
- Общие потери российских войск оцениваются в 1312140 человек, включая потери в танках, бронеавтомобилях, артиллерии, авиации, кораблях и другой технике.
- Военные подразделения ВСУ продолжают успешные операции по ликвидации оккупантов РФ на территории Украины.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также россияне потеряли:
танков — 11 861 (+2),
боевых бронированных машин — 24 386 (+2),
артиллерийских систем — 39 915 (+44),
РСЗО — 1 728 (+1),
средств ПВО — 1 346 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 235 394 (+1 528),
крылатых ракет — 4 517 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 89 099 (+185),
специальной техники — 4 123 (+2).
Данные уточняются.
